Bienvenue

L’avortement est revenu sur le devant de la scène politique : nous consacrons plusieurs articles à ce thème en ce mois de janvier qui est aussi celui de la Marche pour la Vie qui se déroulera le 22 janvier et à laquelle nous vous convions. A l’aube de cette nouvelle année, nous vous proposons une réflexion sur les intellectuels, thème qui est l’objet de notre dossier de janvier. Et l’un d’eux, Olivier Rey, répond à nos questions pour « une vie plus humaine ».

Bonne et sainte nouvelle année.

Christophe Geffroy

Directeur de La Nef